Венедиктов предрёк судьбу Навального после возвращения в Россию

https://static.news.ru/photo/8a93d7fa-584c-11eb-9baf-fa163e074e61_660.jpg Алексей Венедиктов Фото: АГН Москва/Global Look Press

Главный редактор издания «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов спрогнозировал, что будет с Навальным по возвращении в Россию. Журналист уверен, что блогера никто не будет задерживать во Внуково.

Навальный прилет в Москву и поедет домой, уверен Венедиктов.

Давайте я спрогнозирую, но сразу скажу, что я не знаю. Что все будет нормально, имея в виду, что Алексей прилетит и поедет домой. Я прогнозирую. Прилетит в Москву во Внуково и поедет домой, — заявил журналист в эфире «Эха Москвы».

Окончательное решение по судьбе Навального будет принимать Кремль.

Блогер заявил, что вернётся в Россию 17 января. Жена блогера Юлия может продолжить деятельность мужа, если его арестуют. Такого мнения придерживаются директор Центра регионального развития Константин Комков и политолог Марат Баширов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что журналисты телеканала «Царьград» провели собственное расследование, касающееся близких отношений Навального с соратницами. Они выяснили, что блогер получает от них фото интимного содержания, среди которых есть снимки лидера «Альянса врачей» Анастасии Васильевой.