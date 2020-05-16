Венедиктов: голосование по поправкам в Конституцию намечают на 24 июня

Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов назвал возможную дату голосования по поправкам в Конституцию.
В АП [администрации президента] намечают голосование по поправкам в Конституцию на 24 июня, — написал Венедиктов в своём Telegram-канале.
Ранее полномочный представитель президента РФ Уральском федеральном округе Николай Цуканов заявил, что голосование может пройти летом 2020 года, если в стране будет благоприятная ситуация с коронавирусом. По его словам, сроки пока не определены, нет информации от администрации президента.
NEWS.ru писал, что глава ЛДПР Владимир Жириновский предложил отменить голосование по поправкам в Конституцию из-за коронавируса. Он считает, что ограничения по регионам могут длиться до конца года.
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