Венедиктов: голосование по поправкам в Конституцию намечают на 24 июня

https://static.news.ru/photo/31bc0e9e-97a5-11ea-b58d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов назвал возможную дату голосования по поправкам в Конституцию.

В АП [администрации президента] намечают голосование по поправкам в Конституцию на 24 июня, — написал Венедиктов в своём Telegram-канале.

Ранее полномочный представитель президента РФ Уральском федеральном округе Николай Цуканов заявил, что голосование может пройти летом 2020 года, если в стране будет благоприятная ситуация с коронавирусом. По его словам, сроки пока не определены, нет информации от администрации президента.

NEWS.ru писал, что глава ЛДПР Владимир Жириновский предложил отменить голосование по поправкам в Конституцию из-за коронавируса. Он считает, что ограничения по регионам могут длиться до конца года.