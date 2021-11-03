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Коммунисты возложили венки к мавзолею в годовщину революции
Политика

Коммунисты возложили венки к мавзолею в годовщину революции

13:50, 07 ноября 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В 104-ю годовщину событий октября 1917 года бессменный лидер КПРФ Геннадий Зюганов и члены его партии возложили венки к Мавзолею Ленина на Красной площади в Москве, а  также к могиле Иосифа Сталина. Коммунисты пообещали быть в масках и соблюдать социальную дистанцию, но обещание не сдержали.

Празднование 104-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции

Сергей Булкин/NEWS.ru

Празднование 104-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции

Сергей Булкин/NEWS.ru

Геннадий Зюганов во время возложения венков и цветов к Мавзолею В. И. Ленина и Мемориальному комплексу героям революции у Кремлевской стены на Красной площади в честь 104-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции

Сергей Булкин/NEWS.ru

Празднование 104-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции

Сергей Булкин/NEWS.ru

Празднование 104-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции

Сергей Булкин/NEWS.ru

Празднование 104-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции

Сергей Булкин/NEWS.ru

Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков и волонтёры акции «Мы вместе» во время торжественного марша роты почётного караула на церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата

Сергей Булкин/NEWS.ru

Геннадий Зюганов во время возложения венков и цветов к Мавзолею В. И. Ленина и Мемориальному комплексу героям революции у Кремлевской стены на Красной площади в честь 104-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции

Сергей Булкин/NEWS.ru

Празднование 104-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции

Сергей Булкин/NEWS.ru

Празднование 104-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции

Сергей Булкин/NEWS.ru

Празднование 104-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции

Сергей Булкин/NEWS.ru

Геннадий Зюганов во время возложения венков и цветов к Мавзолею В. И. Ленина и Мемориальному комплексу героям революции у Кремлевской стены на Красной площади в честь 104-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции

Сергей Булкин/NEWS.ru

Геннадий Зюганов во время возложения венков и цветов к Мавзолею В. И. Ленина и Мемориальному комплексу героям революции у Кремлевской стены на Красной площади в честь 104-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции

Сергей Булкин/NEWS.ru

Празднование 104-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции

Сергей Булкин/NEWS.ru

Празднование 104-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции

Сергей Булкин/NEWS.ru

Празднование 104-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции

Сергей Булкин/NEWS.ru

Празднование 104-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции

Сергей Булкин/NEWS.ru

Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков и волонтеры акции «Мы вместе» во время торжественного марша роты почётного караула на церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата

Сергей Булкин/NEWS.ru

Празднование 104-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции

Сергей Булкин/NEWS.ru

Празднование 104-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции

Сергей Булкин/NEWS.ru

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