Коммунисты возложили венки к мавзолею в годовщину революции

В 104-ю годовщину событий октября 1917 года бессменный лидер КПРФ Геннадий Зюганов и члены его партии возложили венки к Мавзолею Ленина на Красной площади в Москве, а также к могиле Иосифа Сталина. Коммунисты пообещали быть в масках и соблюдать социальную дистанцию, но обещание не сдержали.
Празднование 104-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции
Сергей Булкин/NEWS.ru
Празднование 104-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции
Сергей Булкин/NEWS.ru
Геннадий Зюганов во время возложения венков и цветов к Мавзолею В. И. Ленина и Мемориальному комплексу героям революции у Кремлевской стены на Красной площади в честь 104-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции
Сергей Булкин/NEWS.ru
Празднование 104-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции
Сергей Булкин/NEWS.ru
Празднование 104-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции
Сергей Булкин/NEWS.ru
Празднование 104-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции
Сергей Булкин/NEWS.ru
Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков и волонтёры акции «Мы вместе» во время торжественного марша роты почётного караула на церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата
Сергей Булкин/NEWS.ru
Геннадий Зюганов во время возложения венков и цветов к Мавзолею В. И. Ленина и Мемориальному комплексу героям революции у Кремлевской стены на Красной площади в честь 104-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции
Сергей Булкин/NEWS.ru
Празднование 104-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции
Сергей Булкин/NEWS.ru
Празднование 104-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции
Сергей Булкин/NEWS.ru
Празднование 104-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции
Сергей Булкин/NEWS.ru
Геннадий Зюганов во время возложения венков и цветов к Мавзолею В. И. Ленина и Мемориальному комплексу героям революции у Кремлевской стены на Красной площади в честь 104-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции
Сергей Булкин/NEWS.ru
Геннадий Зюганов во время возложения венков и цветов к Мавзолею В. И. Ленина и Мемориальному комплексу героям революции у Кремлевской стены на Красной площади в честь 104-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции
Сергей Булкин/NEWS.ru
Празднование 104-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции
Сергей Булкин/NEWS.ru
Празднование 104-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции
Сергей Булкин/NEWS.ru
Празднование 104-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции
Сергей Булкин/NEWS.ru
Празднование 104-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции
Сергей Булкин/NEWS.ru
Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков и волонтеры акции «Мы вместе» во время торжественного марша роты почётного караула на церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата
Сергей Булкин/NEWS.ru
Празднование 104-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции
Сергей Булкин/NEWS.ru
Празднование 104-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции
Сергей Булкин/NEWS.ru