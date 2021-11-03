Коммунисты возложили венки к мавзолею в годовщину революции

В 104-ю годовщину событий октября 1917 года бессменный лидер КПРФ Геннадий Зюганов и члены его партии возложили венки к Мавзолею Ленина на Красной площади в Москве, а также к могиле Иосифа Сталина. Коммунисты пообещали быть в масках и соблюдать социальную дистанцию, но обещание не сдержали.