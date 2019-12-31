Оборонное ведомство Великобритании в 1995 году предлагало сделать Россию ассоциированным членом Североатлантического альянса, чтобы преодолеть антагонизм между Западом и Москвой.
Об этом говорится в ставших достоянием общественности архивных документах правительства Соединённого Королевства, с которыми
Россия, однако, получила бы право участвовать в заседаниях на министерском уровне. Ассоциативное членство, по мнению авторов инициативы, способствовало бы постепенному сближению сторон и унификации политики и военных доктрин.
Несмотря на то, что идея не увенчалась успехом, заложенные в ней предложения частично реализовались при создании Совета Россия — НАТО, который, однако, фактически не функционирует после вхождения Крыма в состав РФ в 2014 году.
Как ранее передавал NEWS.ru, учения НАТО «Защитник Европы — 2020» немецкие СМИ посчитали репетицией военных действий с РФ.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен