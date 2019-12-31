https://static.news.ru/photo/aead43a8-2bb4-11ea-b720-fa163e074e61_660.jpg Фото: Thierry Monasse/dpa/Global Look Press

Оборонное ведомство Великобритании в 1995 году предлагало сделать Россию ассоциированным членом Североатлантического альянса, чтобы преодолеть антагонизм между Западом и Москвой.

Об этом говорится в ставших достоянием общественности архивных документах правительства Соединённого Королевства, с которыми ознакомился Guardian. Инициатива министерства обороны также должна была помочь развеять подозрения России относительно расширения НАТО. Согласно документам, для РФ создали бы особую категорию ассоциативного членства. На Москву не распространялись бы гарантии коллективной безопасности, российская сторона не могла бы участвовать в заседаниях военного штаба НАТО и не обладала бы правом вето на коллективные решения Альянса.

Россия, однако, получила бы право участвовать в заседаниях на министерском уровне. Ассоциативное членство, по мнению авторов инициативы, способствовало бы постепенному сближению сторон и унификации политики и военных доктрин.

Несмотря на то, что идея не увенчалась успехом, заложенные в ней предложения частично реализовались при создании Совета Россия — НАТО, который, однако, фактически не функционирует после вхождения Крыма в состав РФ в 2014 году.

Как ранее передавал NEWS.ru, учения НАТО «Защитник Европы — 2020» немецкие СМИ посчитали репетицией военных действий с РФ.