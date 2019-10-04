https://static.news.ru/photo/abf727c4-e6a3-11e9-aa71-fa163e074e61_660.jpg Лори Бристоу Фото: gov.uk

Британский посол в России Лори Бристоу высказал позицию государства относительно письма президента РФ Владимира Путина, в котором предлагается ввести «ракетный мораторий».

По словам представителя европейского государства, позиция правительства страны совпадает с мнением по поводу предложения российского лидера у других членов НАТО.

Бристоу заявил, что мораторий на размещение ракет был бы хорошей идеей, но есть одна проблема.

Позиция Великобритании точно такая же, как и у других членов альянса. Она заключается в том, что объявление моратория на размещение этих ракет было бы хорошей идеей, но проблема в том, что Россия разработала и разместила ракеты. Это, таким образом, является причиной проблемы, — передаёт ТАСС слова британского посла.

Ранее, как писал News.ru, Путин направил в столицы ряда стран, включая членов НАТО, послание о ракетах средней и меньшей дальности. В нём содержится предложение ввести мораторий на размещение таких вооружений в Европе и других регионах мира.

Россия уже предлагала подобные договорённости государствам НАТО, но в Альянсе не проявили заинтересованность.