Первый либерал Советского Союза: 75 лет Владимиру Жириновскому

Свой 75-й день рождения 25 апреля отмечает бессменный лидер и основатель Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский.

Создатель одной из первых оппозиционных КПСС партий, Владимир Вольфович вот уже более 30 лет сияет и искрит на небосводе отечественной политики. Нет смысла говорить об ораторских способностях Жириновского, ведь они неизменный синоним его самого.

Владимир Жириновский Владимир Федоренко/РИА Новости Владимир Жириновский Софья Сандурская/АГН Владимир Жириновский Сергей Киселев/АГН Владимир Жириновский Сергей Ведяшкин/АГН Андрей Любимов/АГН Сергей Киселев/АГН Кирилл Зыков/АГН Сергей Ведяшкин/АГН Андрей Любимов/АГН Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru