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Первый либерал Советского Союза: 75 лет Владимиру Жириновскому

12:27, 25 апреля 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Свой 75-й день рождения 25 апреля отмечает бессменный лидер и основатель Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский.

Создатель одной из первых оппозиционных КПСС партий, Владимир Вольфович вот уже более 30 лет сияет и искрит на небосводе отечественной политики. Нет смысла говорить об ораторских способностях Жириновского, ведь они неизменный синоним его самого.

Владимир Жириновский

Владимир Федоренко/РИА Новости

Владимир Жириновский

Софья Сандурская/АГН

Владимир Жириновский

Сергей Киселев/АГН

Владимир Жириновский

Сергей Ведяшкин/АГН

Андрей Любимов/АГН

Сергей Киселев/АГН

Кирилл Зыков/АГН

Сергей Ведяшкин/АГН

Андрей Любимов/АГН

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

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