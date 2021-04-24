Первый либерал Советского Союза: 75 лет Владимиру Жириновскому

Свой 75-й день рождения 25 апреля отмечает бессменный лидер и основатель Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский.
Создатель одной из первых оппозиционных КПСС партий, Владимир Вольфович вот уже более 30 лет сияет и искрит на небосводе отечественной политики. Нет смысла говорить об ораторских способностях Жириновского, ведь они неизменный синоним его самого.
Владимир Жириновский
Владимир Федоренко/РИА Новости
Владимир Жириновский
Софья Сандурская/АГН
Владимир Жириновский
Сергей Киселев/АГН
Владимир Жириновский
Сергей Ведяшкин/АГН
Андрей Любимов/АГН
Сергей Киселев/АГН
Кирилл Зыков/АГН
Сергей Ведяшкин/АГН
Андрей Любимов/АГН
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru