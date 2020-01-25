https://static.news.ru/photo/e1d9cc6a-3f05-11ea-97aa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Russian State Duma/via Globallookpress.com/GlobalLookPress

Голосование по поводу принятия президентских поправок в Конституцию РФ прошло без участия 15 депутатов. При этом было заявлено, что «решение было принято единогласно». Об этом сообщила газета «Ведомости».

23 января после голосования в Госдуме за принятие президентских поправок в Конституцию в первом чтении спикер палаты Вячеслав Володин торжественно объявил, что решение принято единогласно: «за» проголосовали 432 депутата (для принятия законопроекта были необходимы 300 голосов), «против» — ноль, «воздержались» — ноль, — сообщила газета «Ведомости».

Издание отмечает, что в Госдуме 447 депутатов, а проголосовало 432. Так выяснилось, что 15 человек, по тем или иным причинам, не проголосовали.

Не участвовали в голосовании депутаты: Батор Адучиев, Адам Делимханов, Александр Жупиков, Игорь Игошин, Алексей Красноштанов, Вячеслав Лысаков, Владислав Резник, Виктор Селиверстов, Вячеслав Фетисов, Лариса Шойгу, Денис Парфенов, Валерий Рашкин, Юрий Синельщиков, Ольга Епифанова и Федот Тумусов.

Представители КПРФ Валерий Рашкин и Денис Парфенов сообщили газет, что были на голосовании, но не стали в нём участвовать.

Поправки Владимир Путин внёс, чтобы «вечно сохранить [для себя] президентское кресло либо во главе Госсовета, либо после разъяснения Конституционного суда о том, что Конституция новая и Путин может баллотироваться как в первый раз». Рашкин говорит, что высказывал такое мнение и на заседании фракции КПРФ. По его словам, по этим же причинам не голосовал и Парфёнов, — привела газета доводы Валерия Рашкина.

Денис Парфёнов отметил, что поправки носят разнонаправленный характер, поэтому депутат решил не голосовать.

Кроме того, как выяснила газета «Ведомости», часть депутатов отсутствовала в зале по уважительном причине, некоторые из них были на больничном.

Как сообщал NEWS.ru ранее, председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова сообщила о том, что ЦИК выступает против электронного формата голосования по изменениям в Конституции.