Политика

ВЦИОМ сообщил о выросших рейтингах Путина

18:03, 03 апреля 2020 190
Владимир Путин Владимир Путин Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провёл опрос россиян после телеобращения президента РФ Владимира Путина 2 апреля в связи с ситуацией вокруг пандемии коронавируса. Согласно социологическому исследованию, президент значительно укрепил свои рейтинговые позиции.

Показатель одобрения деятельности президента в этот день вырос в сравнении со значениями прошлой недели и составил 72% (+6,3%). Уровень доверия также вырос и составил 74% (+3%), — говорится в сообщении ВЦИОМа.

Уточняется, что недоверие президенту выразили только 24,9% опрошенных. Во всероссийском опросе участвовали 1600 респондентов старше 18 лет.

Как писал NEWS.ru, рейтинги доверия и одобрения деятельности Путина выросли и после первого его телеобращения 25 марта, в котором глава государства рассказал о мерах поддержки населения в условиях распространения коронавируса. Рейтинг одобрения тогда поднялся с 60,3% до 63,5%, уровень доверия Путину как политику — с 67% до 69%. По данным ВЦИОМа, президентские рейтинги улучшились именно в день телеобращения. Недоверие к Путину сохранилось у 28,4% опрошенных россиян.

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