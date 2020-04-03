ВЦИОМ сообщил о выросших рейтингах Путина

https://static.news.ru/photo/d7033cce-75bd-11ea-aac5-fa163e074e61_660.jpgВладимир ПутинФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провёл опрос россиян после телеобращения президента РФ Владимира Путина 2 апреля в связи с ситуацией вокруг пандемии коронавируса. Согласно социологическому исследованию, президент значительно укрепил свои рейтинговые позиции.
Показатель одобрения деятельности президента в этот день вырос в сравнении со значениями прошлой недели и составил 72% (+6,3%). Уровень доверия также вырос и составил 74% (+3%), — говорится в сообщении ВЦИОМа.
Уточняется, что недоверие президенту выразили только 24,9% опрошенных. Во всероссийском опросе участвовали 1600 респондентов старше 18 лет.
Как писал NEWS.ru, рейтинги доверия и одобрения деятельности Путина выросли и после первого его телеобращения 25 марта, в котором глава государства рассказал о мерах поддержки населения в условиях распространения коронавируса. Рейтинг одобрения тогда поднялся с 60,3% до 63,5%, уровень доверия Путину как политику — с 67% до 69%. По данным ВЦИОМа, президентские рейтинги улучшились именно в день телеобращения. Недоверие к Путину сохранилось у 28,4% опрошенных россиян.