ВЦИОМ сообщил о выросших рейтингах Путина

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Президент России Владимир Путин считает, что работа предприятий по всей стране в условиях пандемии не должна ограничиваться единообразно. Об этом он заявил на совещании по видеосвязи с постоянными членами Совета безопасности РФ.

Ограничивать экономическую деятельность, закрывать предприятия, учреждения, единообразно, под одну гребёнку всех причёсывать на всей территории страны нецелесообразно. В Республике Алтай не зарегистрировано, слава богу, ни одного случая заражения. Спрашивается, что...