ВЦИОМ: рейтинг одобрения Путина превысил 60%

Работу Владимира Путина на посту президента РФ одобряют 61,2% россиян, доверяют ему более 66%. О неодобрении деятельности президента заявили 28,6% опрошенных. Это следует из данных опроса, опубликованных на сайте ВЦИОМа.

Инициативный опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведён с 18 по 24 октября, в нём приняли участие 11,2 тысячи респондентов в возрасте от 18 лет. Индекс одобрения деятельности президента составил 33%.

Ранее сообщалось, что рейтинг доверия президенту Владимиру Путину в июне снизился до 31%, а в июле повысился до 33%. При этом глава государства остаётся лидирующим политиком среди названных респондентами. Также снизился рейтинг одобрения деятельности Путина (участников спрашивали напрямую, одобряют ли они деятельность политика) — с 66% в июне до 64% в июле. Тогда же стало известно, что 47% россиян считают, что страна движется по верному пути (их число за месяц снизилось на 2 процентных пункта). Неверным путь России назвали 44% опрошенных (на 1 процентный пункт больше, чем месяц назад).