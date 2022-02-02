«Важно, но второстепенно»: посол РФ об ответе по гарантиям безопасности

Посол РФ в США Анатолий Антонов оценил ответ Вашингтона по предложенным Москвой гарантиям безопасности. В интервью изданию Newsweek дипломат рассказал, что реакция Штатов не добавляет уверенности в позитивный исход переговоров, и обвинил США и НАТО в желании продвинуть свои интересы за счёт России. Он добавил, что дальнейшие решения будут приниматься президентом России.

Я хотел бы подчеркнуть, что содержание ответов США и НАТО не вызывает энтузиазма. Вашингтон предлагает сосредоточиться на важных, но тем не менее вторичных проблемах, — заявил Антонов.

Помимо этого, он акцентировал внимание на том, что Вашингтон «прикрывается» декларациями саммитов ОБСЕ 1999 и 2010 годов, гласящих, что любая страна вольна выбирать союз для собственной защиты, но забывает о том, что по тем же положениям запрещается использовать это право в случае, если это происходит ценой подрыва безопасности другого государства.

Главная проблема заключается в том, что члены НАТО усиливают защиту путём ослабления России. Мы не согласны с таким подходом.

Российский посол отметил, что ведомства РФ проводят анализ предоставленных Западом ответов, который затем будет передан президенту России Владимиру Путину. Именно он будет решать ход дальнейших действий.

В середине января дипломат заявил, что дезинформация по поводу Украины ведёт к продолжению деградации отношений между Москвой и Вашингтоном, а США продолжают «раздувать мыльный пузырь» своими голословными обвинениями.