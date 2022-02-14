Вассерман заявил, что России не страшна дезинформация о войне с Украиной

России не страшна любая дезинформационная кампания о войне с Украиной, потому что недостаточно организовать «красивую кинокартинку», чтобы люди изменили своё мнение, считает депутат Госдумы Анатолий Вассерман. По его мнению, стратегическим конкурентам РФ придётся считаться с реальностью, пишет «ПолитЭксперт».

Ещё недостаточно организовать такую красивую кинокартинку, чтобы переломить общественное мнение. Скорее всего, нашим стратегическим конкурентам придется какое-то время считаться с реальностью. Но, конечно, значительная часть народа настолько заморочена, что может принять любую кинофантазию за чистую монету, — заверил Вассерман.

По его словам, если начнётся война между РФ и Украиной, Москва закончит конфликт «по русскому обычаю». Зачинщики, в свою очередь, будут найдены и наказаны за то, «что успеют натворить». Вассерман убеждён, что если украинские политики «залезут» в войну с Россией, то лучшее, что они смогут сделать — это погибнуть.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с политическим и государственным деятелем Украины Александром Морозом заявил, что Минск не причастен к обострению отношений с Киевом. Белорусский лидер также отметил, что проводит ясную и понятную для украинского народа политику.