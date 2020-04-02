Вассерман усомнился в возможности сохранить целостность ЕС

https://static.news.ru/photo/e06f1a8e-74fb-11ea-adc7-fa163e074e61_660.jpg Анатолий Вассерман Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Страны-участницы Евросоюза, пытающиеся вести экономическую политику на фоне пандемии коронавируса, сталкиваются с конфликтом интересов, а это может погубить еврозону, считает политолог Анатолий Вассерман.

Что касается системы коронавирусных облигаций, полагаю, что это действительно приведет к защите стран, бездумно тративших свои ресурсы ценой ухудшения положения стран, старавшихся эти ресурсы наращивать. Это не только накопления. Главный конфликт внутри ЕС опирается на производственные ресурсы, — отметил эксперт в разговоре с порталом «ПолитЭксперт».

Он напомнил, что страны, вступающие в ЕС, обязаны отказаться от тех видов своих производств, что конкурируют с теми, что уже есть у старых участников. По его словам, это схема работала только в начале, но сейчас остались только мелкие страны или совсем чужие страны (Турция), которые нельзя включить в союз из-за экономической нецелесообразности.

Ранее NEWS.ru писал, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о выделении €100 млрд на краткосрочное сохранение занятости населения в условиях пандемии коронавируса.