Вассерман указал на ошибку в предложении Хинштейна о лишении гражданства РФ

Публицист и парламентарий Анатолий Вассерман заявил, что главной ошибкой предложения депутата Госдумы Александра Хинштейна о лишении гражданства РФ является невозможность формализовать понятие «ненависти к стране». По его мнению, большая часть ненавистников России как раз говорит о своей любви к стране, передаёт «Радио 1». Вассерман также считает, что нельзя предоставлять российское гражданство иностранным инвесторам за их капиталовложения.

На мой взгляд, у этого предложения один практически неустранимый недостаток, а именно, вряд ли удастся формализовать понятие «ненависти к стране». В общем-то большая часть тех, кто, на мой взгляд, действительно ненавидит страну, говорят, что они как раз очень любят страну, хотят сделать её чем-то лучше и всего лишь критикуют её недостатки, — заявил Вассерман.

По его мнению, иностранные инвесторы не должны получать российское гражданство за свои капиталовложения. Он подчеркнул, что проголосовал против этого предложения из принципа: «Родиной не торгуют».

Экономическая теория и исторический опыт доказывают, что иностранные инвестиции в долгосрочной перспективе вредны для страны, потому что иностранный инвестор вкладывает в то, что нужно его стране, — резюмировал Вассерман.

Ранее президент России Владимир Путин внёс в Госдуму законопроект «О гражданстве Российской Федерации». Большинство положений документа направлены на предоставление гражданства проживающим на территории России лицам, которые могут включиться в систему социальных связей и стать полноценными членами общества.

Законопроект также расширяет перечень оснований для лишения гражданства. Его могут лишить за преступления против государства, в сфере оборота наркотических и психотропных веществ, а также за другие правонарушения.

Хинштейн ранее заявил, что можно ещё больше расширить основания для лишения российского гражданства и включить в этот перечень тех, кто получил его по праву рождения. Парламентарий добавил, что «иной раз слушаешь откровения наших оппозиционеров и думаешь: зачем вам российский паспорт, если вы ненавидите свою страну и свой народ».