«Отвлекают внимание»: Вассерман о заявлении MI6 об «ослабевающей» РФ

https://static.news.ru/photo/fe28a284-a5ab-11eb-861a-96000091f725_660.jpg Фото: vk.com/wasserman.anatoliy

Глава внешней разведки Великобритании Ричард Мур резонансными заявлениями о «слабеющей» России пытается отвлечь британцев от серьёзных внутренних проблем. Такое мнение высказал «ПолитРоссии» политический аналитик Анатолий Вассерман.

В демографическом отношении: белая часть населения там давно уже убывает. И даже приток народа из бывших британских колоний этого не компенсирует. В экономическом отношении весь Европейский союз падает, но Британия — сильнее, ведь она вышла из ЕС и многие отрасли, ориентированные на взаимодействие с Европой, очень резко просели, — заявил Вассерман.

Он добавил, что Лондон не хочет напоминать британцам, что они совершили глупость, проголосовав за выход из Евросоюза, но пока власти не знают, что с этим делать, поэтому пытаются переключить внимание на внешние вопросы.

Кроме того, эксперт прокомментировал «предупреждения» Запада по вводу войск РФ на границах с Украиной.

Они действительно предупреждали... зная, что ничем не рискуют, ибо Российская Федерация не нападает на другие страны, как и на другие части России, — напомнил специалист, подчеркнув, что западные страны не рискуют такими заявлениями.

Ранее глава британской внешней разведки Ричард Мур в интервью Sunday Times заявил, что Россия представляет собой одну из наиболее насущных проблем, хотя в экономическом и демографическом плане является «объективно ослабевающей» державой.

23 апреля глава британского центра правительственной связи (GCHQ) Джереми Флеминг также назвал Россию главной угрозой национальной безопасности Великобритании. Он подчеркнул, что особые опасения у него вызывают угрозы в сфере кибербезопасности, а также проведение Москвой агрессивных операций спецслужб в европейских странах и вмешательство в выборы «по всему миру».