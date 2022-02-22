Вассерман предсказал новые антироссийские санкции из «зада» США

После признания независимости Донецкой и Луганской Народных Республик России следует ждать новые санкции со стороны США, считает депутат Госдумы Анатолий Вассерман. Он считает, что РФ удастся преодолеть последствия ограничений не раньше чем через три года, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Что касается последствий... Понятно, что американцы введут очередную порцию санкций из зада. Именно из зада, а не из ада. Даже при нынешнем саботаже большей части экономического блока правительства, включая Центробанк, полностью преодолеть последствия западных ограничений мы сможем года через три. Если столь явного саботажа не будет, то года через полтора-два, — предположил Вассерман.

21 февраля главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили президента России Владимира Путина признать независимость республик. Позднее российский лидер призвал парламент поддержать заключение договоров о сотрудничестве с республиками и решил незамедлительно признать суверенитет ДНР и ЛНР в связи с обострением ситуации на границе.

22 февраля парламенты ДНР и ЛНР ратифицировали договор о сотрудничестве с Россией. Госдума также ратифицировала соглашения.

Ранее Верховная рада Украины одобрила заявление с призывом к России отозвать признание Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР). Депутаты также призвали ввести жёсткие санкции против РФ, в том числе заморозить сертификацию газопровода «Северный поток — 2» и отключить страну от системы межбанковских платежей SWIFT.