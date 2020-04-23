Вассерман предрёк воссоединение СССР после пандемии

Российский эрудит Анатолий Вассерман заявил, что мир неминуемо изменится после пандемии коронавирусной инфекции. По его словам, Советский Союз может воскреснуть.
Вассерман предрёк отказ от узкой специализации национальных экономик, а также восстановление единого рынка на территории бывшего СССР.
Полагаю, что ещё недавно казавшееся несбыточной мечтой воссоединение России теперь станет задачей для немедленного решения, — цитирует Вассермана «МК».
По его расчётам, процесс займёт всего несколько лет.
Как писал NEWS.ru, 23 апреля российский премьер-министр Михаил Мишустин предложил углубить взаимную интеграцию стран Евразийского экономического союза — России, Белоруссии, Казахстана, Армении и Киргизии.