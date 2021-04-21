Вассерман предложил разделить Украину на два региона в составе России

https://static.news.ru/photo/57b1a372-a2bf-11eb-b392-96000091f725_660.jpg Анатолий Вассерман Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Преодолеть водную блокаду со стороны Украины можно раз и навсегда, присоединив её территорию к России. Такое мнение высказал политолог и публицист Анатолий Вассерман.

По его словам, республика в таком случае может быть преобразована в два новых субъекта Федерации.

Что может заставить Украину снова подавать воду по Северо-Крымскому каналу? Преобразование государства в Юго-Западный и Новороссийский федеральные округа. Это необходимость, а она рано или поздно находит себе возможность, — цитирует Вассермана ФАН.

По его словам, это произойдёт, когда «глобалисты доведут США до экономической катастрофы». В результате там придут к власти «вменяемые политики», но Соединённым Штатам «ещё очень долго не будет дела до России и Украины».

Сейчас же, отметил Вассерман, проблема с питьевой водой для Крыма постепенно решается. Есть и несколько резервных вариантов, один из которых — подача воды на полуостров из реки Кубань по трубам, которые должны быть уложены по дну Чёрного моря.

Проблемы с водоснабжением на полуострове начались после присоединения этой территории к России. До 2014 года 85% потребностей Крыма в воде обеспечивала Украина. Подача шла через Северо-Крымский канал из Днепра. После этого Киев полностью перекрыл подачу пресной воды, и воду пришлось получать из подземных источников и водохранилищ естественного наполнения. Однако в 2020 году они обмелели из-за скудных осадков. В некоторых районах был введён график подачи воды в жилые дома, а водоснабжение Симферополя переориентировали на артезианские источники. На решение вопроса с водой Москва уже направила около 50 млрд рублей.

Ранее в Минэкономразвития сообщили, что Республика Крым и город Севастополь получат в общей сложности около 3,3 млрд рублей на решение проблем с водоснабжением. Деньги будут выделены из резервного фонда правительства.