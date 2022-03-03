Вассерман назвал количество стран, осудивших РФ за спецоперацию на Украине

За спецоперацию на Украине Россию раскритиковали в основном США, Евросоюз и страны, зависящие от коллективного Запада, считает депутат Госдумы Анатолий Вассерман. По его словам, американскую позицию по отношению к РФ поддерживают всего 59 стран — членов ООН из 193, пишет «ПолитРоссия».

Он уточнил, что остальные страны поддержали Россию или не осудили её. К таким государствам, в частности, относятся Индия, Китай, Пакистан, Мексика, Аргентина и другие, напомнил Вассерман. По его словам, на эту группу государств приходится 35% мирового ВВП, а суммарное население этих стран составляет около 4 млрд человек — больше половины жителей Земли. Вассерман считает, что большинство жителей стран, осудивших Россию, даже не интересуются событиями на Украине.

Жители стран, чье руководство осуждает наши действия, в среднем чуть больше интересуются политикой. Это именно в среднем. Думаю, что реальное количество людей, которые имеют по этому поводу какие-то эмоции, не так уж и велико, — резюмировал депутат.

Ранее Вассерман заявил, что Россия обязательно справится с санкциями стран Запада, это займёт примерно два-три года. Он сравнил текущие ограничения против России с развалом СССР.