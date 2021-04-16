Вассерман объяснил, зачем консулу Украины нужна была база данных ФСБ

Украинский консул Александр Сосонюк, которого задержали в Санкт-Петербурге при получении закрытой базы данных сотрудников российских правоохранительных органов и ФСБ, мог быть связан со сторонниками украинской молодёжной неонацистской радикальной группировки МКУ, действовавшей на территории РФ. Такое предположение высказал политконсультант и аналитик Анатолий Вассерман.
Я подозреваю, дело связано с недавними задержаниями нескольких украинских террористов. Сейчас их подельники могут пытаться наехать на правоохранителей, чтобы вытащить своих. Наивные люди. Они думают, что в Российской Федерации такой же бардак и беспредел, как на Украине. Думают, что можно пригрозить какому-нибудь полицейскому и добиться прекращения дела, — заявил изданию «ПолитРоссия» Вассерман.
Также, по мнению аналитика, закрытые базы российских силовиков очень интересуют американские спецслужбы. Вассерман не исключил, что иностранные спецслужбы готовят в России массовые беспорядки в конце сентября под предлогом непризнания результатов выборов в Госдуму. В ход может пойти и запугивание правоохранителей, чтобы те не пресекали акции протеста.
Как писал NEWS.ru, в Санкт-Петербурге сотрудники ФСБ за получение закрытой информации из баз данных правоохранительных органов и спецслужб задержали консула Генерального консульства Украины Александра Сосонюка. Его задержали с поличным в ходе его встречи с гражданином РФ при получении сведений закрытого характера. В ФСБ считают, что данная деятельность не совместима со статусом дипломатического работника и имеет явный враждебный характер по отношению к РФ.
Консула выпустили спустя несколько часов. Обстоятельства задержания дипломата ещё выясняются. В ближайшее время Киев должен определиться, как отреагировать на эту провокацию. Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков предположил, что Сосонюка вышлют из России.
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