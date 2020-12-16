Вассерман объяснил ответ Путина журналисту об «агрессии» Москвы

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Анатолий Вассерман не оставил без внимания жёсткий ответ президента Владимира Путина британскому журналисту. На ежегодной пресс-конференции главы российского государства представитель ВВС задал вопрос об «агрессии» Москвы к Западу.

Корреспондент Стивен Розенберг спросил, не чувствует ли Путин ответственность за «близость отношений Москвы и Запада к состоянию холодной войны», или же Россия «белая и пушистая». Как позже заметил Вассерман, «изображать политкорректность» в такой ситуации президент просто не смог.

Путин ответил, что по сравнению со странами Запада Россия — «белая и пушистая». И именно российская сторона «пошла на то, чтобы освободить от советского диктата те страны и народы, которые хотели развиваться самостоятельно». НАТО вопреки своим обещаниям продолжает двигаться на восток и уже приближается к границам России.

Удивляться тут нечему. Когда по двадцать раз повторяют одни и те же обвинения, либо недоказанные, либо и того лучше — давно и подробно опровергнутые, то президент просто вынужден не изображать политкорректность, а говорить то, что есть на самом деле, — прокомментировал позицию Путина Вассерман в беседе в изданием «Политика сегодня».

Владимир Путин, аргументируя свой ответ, привёл ряд примеров, как Запад не исполняет своих обещаний. США в одностороннем порядке вышли из всех договоров по ракетам и Договора оп открытому небу. Причём, Россия не готова предоставлять НАТО своё воздушное пространство в одностороннем порядке.

Вы же умные люди, почему вы считаете, что мы придурки? — задал вопрос журналисту президент.

Уже завершая свою мысль, Путин призвал не нагнетать отношения с Россией, а выстраивать их и привёл в качестве примера изречение кота Леопольда: «Ребята, давайте жить дружно». Но к этому моменту журналист ВВС покинул зал, не дослушав ответ.

Вассерман, подытоживая ситуацию, объяснил позицию Путина на примере первого канцлера Германии Отто Бисмарка.

Тот наставлял послов говорить только правду, но никогда не говорить всю правду.

Наш президент тоже иногда вынужден говорить не всю правду, но он всегда говорит правду и только правду, — заявил интеллектуал.

Ранее NEWS.ru сообщал, что журналист издания Daily Mail Марк Алмонд считает, что Вооружённые силы Великобритании находятся в плачевном состоянии, им грозит нападение российских военных. Представитель СМИ напомнил, что в этом году британским военно-морским силам пришлось 17 раз сопровождать «своенравные» российские корабли, это на четверть больше, чем в прошлом году.