16+

Рубрики

Медиа

Архив

Политика

Вассерман объяснил критику украинцами памятника Гагарину в Португалии

17:09, 27 октября 2021
Вассерман объяснил критику украинцами памятника Гагарину в Португалии Анатолий Вассерман Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Критика украинцами памятника Юрию Гагарину в Португалии — всего лишь попытка отделить Украину от России. При этом причиной подобных заявлений стал комплекс неполноценности, объяснил политический консультант Анатолий Вассерман в беседе с «ПолитРоссией».

Таким украинцам не по нраву все, что напоминает о достижениях русского народа, потому что это напоминает им то, что сами они чего-то значимого достигали только в составе русского народа, — отрезал Вассерман.

Так он прокомментировал недовольство главы украинской общины в Португалии Павла Садохи памятником Юрию Гагарину в городе Оэйраш.

Вассерман также отметил, что подобные громкие высказывания Садохи могут навлечь гнев португальцев на местную украинскую диаспору.

Очевидно, что ему выгодно отделять украинцев от остальных русских. Такое заявление не прибавит Португалии любви к украинцам, — резюмировал он.

Ранее Садоха заявил, что памятник получил «явно идеологическое содержание», поскольку основным элементом работы якобы выступает герб СССР — «одного из самых жёстких диктаторских режимов прошлого столетия».

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео