Президент Украины Владимир Зеленский зарекомендовал себя в Вашингтоне как человек, способный «устраивать различные пакости», заявил депутат Госдумы, публицист и политический консультант Анатолий Вассерман. По его мнению, президент США Джо Байден был уверен в неспособности Зеленского сделать что-то более «опасное», чем порученные ему политические провокации, пишет «ПолитРоссия».

Зеленский сделал всё, чтобы испортить свою репутацию и доказать, что он способен только устраивать различные пакости, опирающиеся на старинную польскую фальшивку «Украина — не Россия». Байден исходил из того, что Зеленский не выйдет за пределы порученных ему провокаций и не устроит что-то действительно опасное, — пояснил Вассерман.

Он добавил, что президент России Владимир Путин и Байден говорили, скорее всего, не только о ситуации на Украине. В связи с этим Вассерман предположил, что такая задержка в звонке Зеленскому может быть связана с другими темами саммита лидеров двух стран.

Я уверен, что в ходе диалога Байден и Путин обсуждали не только Украину. Соответственно, думаю, что американский президент для начала разобрался в других делах, которые обсуждались, а уже потом позвонил в Киев, — уточнил Вассерман.

Переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена прошли 7 декабря. Они длились около двух часов. Стороны обсуждали в том числе эскалацию ситуации вокруг Украины.

Корабль «Донбасс» украинских ВМС 9 декабря двигался в сторону Керченского пролива, создавая угрозу мореплаванию в указанной зоне. На запросы российской стороны он не реагировал, а через некоторое время лёг на обратный курс. В ФСБ отметили, что Киев заявок на проход судна по каналу не подавал. Сенатор от Крыма Сергей Цеков назвал такие действия явной провокацией украинской стороны.

Ранее Вассерман заявил, что США хотят ослабить Россию, «вернув» в её состав Украину. Политик считает, что в Вашингтоне хотят, чтобы Москва на протяжении многих лет тратила свои ресурсы на наведение управленческого порядка на Украине.