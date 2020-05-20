Василий Нагибин стал заместителем главы Минвостокразвития

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Президент Владимир Путин после совещания с руководством и общественностью Дагестана поручил проработать с Азербайджаном механизм возвращения граждан. Этим должны заняться ФСБ, МИД, МВД и Роспотребнадзор.

Принимать участие в работе также будут власти Дагестана, говорится в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля. В результате должен получиться механизм оперативного взаимодействия. Ответственными за выполнение поручения главы государства назначены...