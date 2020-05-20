Василий Нагибин стал заместителем главы Минвостокразвития

Занимавший ранее должность главного советника департамента в аппарате полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Василий Нагибин назначен заместителем главы Минвостокразвития.
Назначить Нагибина Василия Николаевича заместителем министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, — говорится в распоряжении, опубликованном 20 мая на сайте кабмина.
С 2014 года Нагибин занимал пост главного советника департамента по вопросам экономической и социальной политики аппарата дальневосточного полпреда, уточняет ТАСС.
Ранее NEWS.ru писал, что председатель правительства России Михаил Мишустин назначил заместителем руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) Бориса Чернышова.