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«Вашингтон знал?»: Захарова об авиаударе ВСУ по Белгороду

Захарова: ВСУ ударили по Белгороду после призыва США к американцам покинуть Россию
19:25, 02 апреля 2022
«Вашингтон знал?»: Захарова об авиаударе ВСУ по Белгороду Мария Захарова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Внимание представителя Министерства иностранных дел РФ Марии Захаровой привлек тот факт, что авиаудар ВС Украины по Белгороду произошёл после призыва Госдепартамента США к американцам покинуть территорию России. В своём Telegram-канале дипломат напомнила, что ВСУ атаковали Белгородскую нефтебазу спустя шесть часов после выступления главы пресс-службы Госдепа США Неда Прайса в ходе брифинга.

Через шесть часов 02:00 UTC 1 апреля с. г. два украинских вертолёта Ми-24 пересекли границу России и нанесли удар по объектам в Белгороде. Вашингтон знал? — возмутилась Захарова.

Ранее Следственный комитет России назвал авиаудар ВСУ по нефтебазе в Белгороде терактом и возбудил по данному факту уголовное дело. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил следователям установить всех, кто отдавал и исполнял «преступный приказ» об атаке, и привлечь их к ответственности в соответствии с законом.

Напомним, пожар на нефтебазе АО «Белгороднефтепродукт» произошёл в пятницу, 1 апреля. По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, причиной возгорания резервуаров с бензином и дизельным топливом стал авиаудар ВСУ. Позже данную информацию подтвердили в Минобороны России. 

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