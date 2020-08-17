Вашингтон отверг предложение Путина провести саммит по Ирану

https://static.news.ru/photo/d7b3fde0-e0aa-11ea-a36e-fa163e074e61_660.jpg Фото: twitter.com/Amb_Ulyanov

Власти США отвергли предложение президента России Владимира Путина провести онлайн-саммит Совета Безопасности ООН с участием Германии и Ирана.

Об этом сообщил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в своем Twitter. 14 августа российский лидер призвал Совет Безопасности ООН провести онлайн-саммит при участии постоянных членов Совбеза с привлечением Тегерана и Берлина по проблемам реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.

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По словам Ульянова, подходы США и России к решению иранского вопроса конкурируют друг с другом. Он подчеркнул, что предложение Путина нацелено на «снижение напряженности в Персидском заливе и вокруг Ирана».

Налицо два конкурирующих подхода: российский, нацеленный на диалог и систему коллективной безопасности в регионе, и американский, основанный на давлении, — заявил Ульянов.

Ранее NEWS.ru писал о том, что власти Китая поддерживают предложение президента России Владимира Путина провести онлайн-саммит, посвящённый вопросам реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь. По его словам, Пекин будет отстаивать договорённости по иранской ядерной сделке. Он также подчеркнул, что Китай готов усилить сотрудничество с заинтересованными сторонами ради политического урегулирования этого вопроса.