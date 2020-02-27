https://static.news.ru/photo/cf49259c-5944-11ea-ae9b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

США дали официальный отказ на предложение российской стороны о проведении встречи юристов по поводу продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

Замглавы Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Леонтьев отметил, что Вашингтон уклоняется от любых разговоров на данную тему. По его словам, американские власти ошибаются, считая продление срока действия соглашения простой процедурой.

Дипломат также допустил, что Москва и Вашингтон могут так и не договориться относительно дальнейшего действия ДСНВ.

Можно считать, что на этом закончатся примерно 50 лет контроля над вооружениями в том виде, как мы его знаем, — цитирует Леонтьева ТАСС.

Как ранее писал NEWS.ru, американский сенатор Эми Клобушар заявила, что в случае победы на президентских выборах в 2020 году первым делом начнёт переговоры с Россией по продлению ДСНВ.