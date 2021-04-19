Ваших на наших: Россия и Чехия «обменялись» высылками дипломатов

Чехия 17 апреля объявила 18 сотрудников российской дипмиссии персонами нон грата. По словам главы МИД республики Яна Гамачека, дипломаты являлись сотрудниками российских спецслужб.
В ответ на это Москва 19 апреля объявила 20 сотрудников чешской миссии персонами нон грата.
Вечером 19 апреля за высланными дипломатами в Россию и Чехию прибыли самолёты, которые должны доставить сотрудников домой.
Milos Ruml/CTK/Global Look Press
Michaela Rihova/CTK/Global Look Press
Michaela Rihova/CTK/Global Look Press
Michal Kamaryt/CTK/Global Look Press
Michal Kamaryt/CTK/Global Look Press
Michal Kamaryt/CTK/Global Look Press
Michal Kamaryt/CTK/Global Look Press
Michal Kamaryt/CTK/Global Look Press
Мобильный репортер/АГН «Москва»
Мобильный репортер/АГН «Москва»
Сергей Фадеичев/ТАСС
Сергей Фадеичев/ТАСС
Сергей Фадеичев/ТАСС
Сергей Фадеичев/ТАСС
Сергей Фадеичев/ТАСС