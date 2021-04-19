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Ваших на наших: Россия и Чехия «обменялись» высылками дипломатов

23:32, 19 апреля 2021
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Чехия 17 апреля объявила 18 сотрудников российской дипмиссии персонами нон грата. По словам главы МИД республики Яна Гамачека, дипломаты являлись сотрудниками российских спецслужб.

В ответ на это Москва 19 апреля объявила 20 сотрудников чешской миссии персонами нон грата.

Вечером 19 апреля за высланными дипломатами в Россию и Чехию прибыли самолёты, которые должны доставить сотрудников домой.

Milos Ruml/CTK/Global Look Press

Michaela Rihova/CTK/Global Look Press

Michaela Rihova/CTK/Global Look Press

Michal Kamaryt/CTK/Global Look Press

Michal Kamaryt/CTK/Global Look Press

Michal Kamaryt/CTK/Global Look Press

Michal Kamaryt/CTK/Global Look Press

Michal Kamaryt/CTK/Global Look Press

Мобильный репортер/АГН «Москва»

Мобильный репортер/АГН «Москва»

Сергей Фадеичев/ТАСС

Сергей Фадеичев/ТАСС

Сергей Фадеичев/ТАСС

Сергей Фадеичев/ТАСС

Сергей Фадеичев/ТАСС

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