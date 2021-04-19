Ваших на наших: Россия и Чехия «обменялись» высылками дипломатов

Очередную годовщину возвращения Крыма в Россию отмечаем ровно. Страсти уже поутихли. Давно началось будничное строительство необходимой инфраструктуры. Крым с Россией и в радостях, и в трудностях. Конечно, отдельные разговоры о полуострове и непростых отношениях России и Украины всё ещё идут, но они уже перешли в разряд пересудов, которыми полна история. Политическая конкуренция будет всегда, но для конкретного поколения людей важно, чтобы была спокойная жизнь, дети ходили в школу, шло строительство и обновление жилых домов, ходил транспорт. Однако кроме этого есть и ещё что-то — чувство правильности своего бытия, верности выбранного курса. Крым там, куда были устремлены жизненные векторы его жителей, а значит тысячи людей могут ощущать, что сделали правильный выбор. За семь лет это можно было проверить и осознать. Как раз такой срок. И на смену «Крым наш» приходит «Крым там, где ему хорошо».