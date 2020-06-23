«Варварство»: Жириновский оценил позицию КПРФ по поправкам в Конституцию

https://static.news.ru/photo/341f868c-b548-11ea-b415-fa163e074e61_660.jpg Владимир Жириновский Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Члены КПРФ, выступившие против поправок в Конституцию, заняли варварскую позицию. Такое мнение высказал лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

По словам политика, все лидеры четырёх парламентских фракций были на приёме у президента. Все поддержали поправки. Представитель КПРФ был в рабочей группе. Идеи коммунистической партии коррелируются с предложенными изменениями. Он считает, что его коллеги просто «переобуваются на лету». Их необходимо наказать за это.

То что они предлагали всегда — есть в поправках. Так они против этого всего. Это же варварство... Они же, Зюганов и КПРФ, хвалили поправки о семье, образовании, науке и культуре. Какие поправки им не нравятся? — удивился Жириновский.

Он добавил, что КПРФ могут покинуть Госдуму, если им всё время что-то не нравится.

Раз они выступают против конституции, тогда зачем в Госдуме находиться? Госдума — это орган, обозначенный данной конституцией, значит вы против Госдумы, против президента, против правительства, против страны. Конституция — это паспорт нашей страны, — цитирует РИА Новости слова депутата.

О необходимости внести изменения в Основной закон заявил президент РФ Владимир Путин во время послания к парламенту 15 января 2020 года. Изменения Конституции были разработаны в кратчайшие сроки и оформлены в виде законопроекта, который одобрили в Госдуме, Совете Федерации и региональных парламентах.

Голосование пройдёт с 25 июня в течение недели, основным днём голосования станет 1 июля, который объявлен выходным. На участках для голосования граждане должны будут соблюдать социальную дистанцию и использовать индивидуальную ручку. На входе у голосующих проверят температуру.

Процедуру онлайн-голосования в рамках пилотного проекта будет доступна для жителей Москвы и Нижегородской области.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что поправки вступят в силу, только если они будут поддержаны в ходе голосования. Песков подчеркнул, что любое голосование подразумевает два варианта.

В числе поправок есть инициатива депутата Госдумы, космонавта Валентины Терешковой, которая предполагает обнуление сроков действующего главы государства Владимира Путина. Это позволит ему снова занять свой пост после принятия поправок. Сейчас идёт четвёртый срок Путина и второй подряд после избрания в 2012 году, писал NEWS.ru.