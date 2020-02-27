https://static.news.ru/photo/1a5dbdf6-593e-11ea-92fd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Депутат Госдумы Наталья Поклонская отреагировала на планы украинского лидера Владимира Зеленского учредить «День крымского сопротивления российской оккупации». Она задала политику самый важный, на её взгляд, вопрос.

А в каком виде им надо подать Крым? С крымчанами, с нами или без нас? Просто землю пустую? Потому что с крымчанами не получится. Мы граждане России. Крым — это Россия. Если мы не нужны, то выпускайте обращение к крымчанам. Узелки завязывайте, по вагонам, и депортация. Или мы идём вас захватывать, — заявила она на программе «Вечер с Владимиром Соловьёвым».

Поклонская добавила, что родину Украине просто так никто не отдаст. По её словам, Киеву не нужны люди, им нужен лишь полуостров, «залитый кровью». Она напомнила, что Крым вошёл в состав России по воле самих крымчан. Свой выбор они сделали на референдуме, передаёт телеканал «Царьград».

Как писал NEWS.ru, президент Владимир Зеленский признал невозможность возвращения полуострова «завтра», но отметил, что мира на Украине не будет до восстановления страны в границах 2013 года — с Донбассом и Крымом. Он предложил отмечать День сопротивления оккупации каждое 26 февраля.