https://static.news.ru/photo/21e8c9ac-588b-11ea-8bd3-fa163e074e61_660.jpg Певица Валерия Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Будущий политик Алла Перфилова, более известная как певица Валерия, стала получать огромное количество просьб о помощи после того, как объявила о намерении создать собственную партию «Сильные женщины». Об этом сообщил её супруг, продюсер Иосиф Пригожин.

Он уточнил, что в первую очередь люди нуждаются в правовой поддержке.

Звонят каждый день, Валерии в личку пишут, разные люди обращаются за помощью, за поддержкой. Но государство в полном объёме не может уже это обеспечить, — цитирует Пригожина РИА Новости.

В большей степени, по его мнению, помощь нужна российским женщинам и пожилым людям, которых очень легко обмануть.

Первый съезд движения «Сильные женщины» пройдёт уже летом 2020 года. В него войдут известные спортсменки, а также звёзды шоу-бизнеса.

Как писал NEWS.ru, партия примет участие в выборах в Госдуму, которые состоятся в 2021 году.