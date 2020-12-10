Кто займёт пост засидевшегося «антиельцинского» главы Конституционного суда

11 декабря, по широко распространённой, но неофициальной информации, президент должен встретиться с главой Конституционного суда (КС) РФ Валерием Зорькиным. От такой беседы ждут давно ожидаемого согласования изменений, заложенных в новых конституционных положениях, напрямую касающихся КС. А то, что изменения назрели, понятно давно.
Достаточно напомнить, что Валерий Зорькин, который во второй раз возглавляет Конституционный суд, отметил уже своё 77-летие, будучи повторно у руля этого органа с 2003 года. И только по возрастным показателям уже давно должен был покинуть свой пост. К слову, его предшественник, Марат Баглай, прекратил руководить этим органом в возрасте 72 лет, а ещё раньше Владимир Туманов, как и предполагал закон, ровно в 70. Для Зорькина сделано было серьёзное исключение, а потому он остался возглавлять КС даже в 75. Надо сказать, что при нём деятельность высшего конституционного органа не была отмечена какими-то радикальными решениями. Как при Марате Баглае, например, когда судьи КС категорически отказали Борису Ельцину в праве баллотироваться ещё на один срок. Несмотря на попытки его окружения представить его избрание в 1996 году по новой Конституции как первый президентский срок.
При Валерии Дмитриевиче образца ХХI века КС старательно обходил все острые углы. И ныне трудно представить, как ещё в 1993 году председатель КС Зорькин во время известного сентябрьского конституционного кризиса объявил незаконными декреты Бориса Ельцина и активно участвовал в качестве посредника в напряжённых переговорах Кремля и Верховного Совета РФ. Позже, после расстрела Белого дома, под сильным давлением свой пост он был вынужден покинуть, но сумел сохранить статус судьи.
Не исключено, что те события оставили глубокий отпечаток в его сознании. И в последние годы к ярким проявлениям его личностной позиции можно отнести, пожалуй, защиту приоритета российского законодательства над международными обязательствами и жёсткое неприятие лоббистской деятельности разного рода меньшинств в ущерб интересам большинства.
Потому-то от грядущей его встречи с Владимиром Путиным ожидают, во-первых, прощания Зорькина с его многолетней деятельностью в Конституционном суде и формального согласования, наконец, кандидатуры его преемника, которым по новому закону может стать даже не член этого органа. Уже довольно долго аналитики гадают на кофейной гуще, кто отправится в Санкт-Петербург. Кто-то из отличившихся при обновлении Конституции — Андрей Клишас или Павел Крашенинников? А может, Дмитрий Медведев? Или всё-таки нас ждёт очередной кадровый сюрприз?
К тому же в КС грядёт сокращение штатов. Теперь вместо нынешних девятнадцати судей должно остаться только одиннадцать. Ну, кто-то спокойно уйдёт на пенсию по возрасту, но кого-то придётся сократить. Видимо, и этот вопрос будет обсуждаться с Зорькиным. И к его мнению прислушаются.
Другое дело, что после самой встречи все согласованные нюансы, видимо, не будут сразу приданы гласности. Чтобы у просвещённой публики не составилось впечатление, что президент от кого-то зависит в своих подходах. У нас так не принято.