Кто займёт пост засидевшегося «антиельцинского» главы Конституционного суда

11 декабря, по широко распространённой, но неофициальной информации, президент должен встретиться с главой Конституционного суда (КС) РФ Валерием Зорькиным. От такой беседы ждут давно ожидаемого согласования изменений, заложенных в новых конституционных положениях, напрямую касающихся КС. А то, что изменения назрели, понятно давно.

Достаточно напомнить, что Валерий Зорькин, который во второй раз возглавляет Конституционный суд, отметил уже своё 77-летие, будучи повторно у руля этого органа с 2003 года. И только по возрастным показателям уже давно должен был покинуть свой пост. К слову, его предшественник, Марат Баглай, прекратил руководить этим органом в возрасте 72 лет, а ещё раньше Владимир Туманов, как и предполагал закон, ровно в 70. Для Зорькина сделано было серьёзное исключение, а потому он остался возглавлять КС даже в 75. Надо сказать, что при нём деятельность высшего конституционного органа не была отмечена какими-то радикальными решениями. Как при Марате Баглае, например, когда судьи КС категорически отказали Борису Ельцину в праве баллотироваться ещё на один срок. Несмотря на попытки его окружения представить его избрание в 1996 году по новой Конституции как первый президентский срок.

При Валерии Дмитриевиче образца ХХI века КС старательно обходил все острые углы. И ныне трудно представить, как ещё в 1993 году председатель КС Зорькин во время известного сентябрьского конституционного кризиса объявил незаконными декреты Бориса Ельцина и активно участвовал в качестве посредника в напряжённых переговорах Кремля и Верховного Совета РФ. Позже, после расстрела Белого дома, под сильным давлением свой пост он был вынужден покинуть, но сумел сохранить статус судьи.

Валерий Зорькин kremlin.ru

Не исключено, что те события оставили глубокий отпечаток в его сознании. И в последние годы к ярким проявлениям его личностной позиции можно отнести, пожалуй, защиту приоритета российского законодательства над международными обязательствами и жёсткое неприятие лоббистской деятельности разного рода меньшинств в ущерб интересам большинства.

Потому-то от грядущей его встречи с Владимиром Путиным ожидают, во-первых, прощания Зорькина с его многолетней деятельностью в Конституционном суде и формального согласования, наконец, кандидатуры его преемника, которым по новому закону может стать даже не член этого органа. Уже довольно долго аналитики гадают на кофейной гуще, кто отправится в Санкт-Петербург. Кто-то из отличившихся при обновлении Конституции — Андрей Клишас или Павел Крашенинников? А может, Дмитрий Медведев? Или всё-таки нас ждёт очередной кадровый сюрприз?

К тому же в КС грядёт сокращение штатов. Теперь вместо нынешних девятнадцати судей должно остаться только одиннадцать. Ну, кто-то спокойно уйдёт на пенсию по возрасту, но кого-то придётся сократить. Видимо, и этот вопрос будет обсуждаться с Зорькиным. И к его мнению прислушаются.

Другое дело, что после самой встречи все согласованные нюансы, видимо, не будут сразу приданы гласности. Чтобы у просвещённой публики не составилось впечатление, что президент от кого-то зависит в своих подходах. У нас так не принято.