Валерий Газзаев предложил повысить МРОТ до 60 тысяч рублей

Бывший главный тренер сборной России по футболу, депутат Госдумы Валерий Газзаев предложил довести МРОТ до 60 тысяч рублей. Заявление опубликовано на сайте партии «Справедливая Россия», в которой состоит тренер.

В новом созыве Госдумы мы будем добиваться повышения минимального размера оплаты труда до 50–60 тысяч рублей, а также введения справедливого базового дохода для наших граждан, — говорится в заявлении Газзаева.

Также футболист добавил, что справедливый базовый доход, по его мнению, предусматривает ежемесячные выплаты всем россиянам по 10 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что парламентарии от ЛДПР собираются внести в Госдуму законопроект об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 20 тысяч с нынешних 12,7 тысячи рублей, из-за которых Россия отстаёт от многих стран Латинской Америки и Африки. В КПРФ и «Справедливой России» поддержали инициативу коллег.