Валентина Матвиенко в сентябре посетит Вену

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко посетит в сентябре столицу Австрии. Председатель СФ будет принимать участие во всемирной конференции спикеров парламентов, которая пройдёт в Вене, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Его слова приводит ТАСС.

Мы приветствуем обоюдный настрой на восстановление в полном объёме межпарламентских, межведомственных и межрегиональных обменов. В сентябре ожидается приезд в Вену председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, — сказал он в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с австрийским коллегой Александером Шалленбергом.

Помимо этого Лавров отметил, что на осень запланированы встречи глав регионов двух наших стран в Зальцбурге. Глава МИД добавил: заседание российско-австрийской межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству состоится в октябре 2021 года.

25 августа Лавров прибыл в Вену с двухдневным визитом. На это время были запланированы беседа с канцлером Себастьяном Курцем, а также переговоры с главой МИД Австрии, которые уже прошли сегодня. Помимо этого, российский министр намерен встретиться с активом и участниками российско-австрийского форума общественности «Сочинский диалог», а также с представителями австрийских деловых кругов и проживающими в стране соотечественниками.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин утвердил состав делегации, которая будет представлять страну на 76-й сессии Генассамблеи ООН, намеченной на 14 сентября. Она должна пройти в Нью-Йорке. Делегацию возглавит Лавров, а наряду с ним в её состав войдут ещё девять человек.