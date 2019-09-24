https://static.news.ru/photo/1ca4ef5a-decb-11e9-a155-fa163e074e61_660.jpg Валентина Матвиенко Фото: Сергей Булкин/News.ru

Кандидатура Валентины Матвиенко выдвинута на пост председателя Совета Федерации. Об этом сообщил глава комитета Совфеда по регламенту Вячеслав Тимченко.

По его словам, соответствующее решение члены комиссии приняли единогласно. Он уточнил, что альтернативных кандидатов не было, передаёт РИА Новости.

Голосование пройдёт 25 сентября.

Как писал News.ru, сенатором от исполнительной власти Санкт-Петербурга Валентину Матвиенко решил выдвинуть вновь избранный губернатор Александр Беглов. В случае избрания она, по сути, останется на посту спикера, который занимала и до этого момента.