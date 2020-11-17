Живулин займёт пост полпреда правительства в Совфеде

https://static.news.ru/photo/b1bdf9de-28a7-11eb-8087-fa163e074e61_660.jpg Вадим Живулин Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Премьер-министр Михаил Мишустин назначил Вадима Живулина на должность полномочного представителя правительства в Совфеде РФ.

В пресс-службе кабмина уточнили, что председатель российского правительства подписал соответствующее распоряжение.

До этого Живулин занимал пост главы департамента оценки регулирующего воздействия в Минэкономразвития. С 2018-го до июня 2020 года работал заместителем министра. Он награждён благодарностью правительства за заслуги в содействии проведению социальной и экономической политики государства.

Ранее Михаил Мишустин перераспределил обязанности между вице-премьерами для оптимизации работы кабмина и с учётом прошедших изменений в его составе. Так, назначенному на этой неделе вице-премьеру Александру Новаку он поручил курировать топливно-энергетический комплекс РФ.

Как писал NEWS.ru, в российском правительстве создадут специальную рабочую группу, которая начнёт работать над оптимизацией кадров в органах исполнительной власти.