В ЮНЕСКО не стали комментировать санкции Украины против Эрмитажа и МГУ

Стратегия России по вопросу войны в Донбассе не будет иметь эффективность, потому что не учитывает изменения в украинском обществе. Об этом заявил бывший заместитель госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Дэниел Фрид во время онлайн-дискуссии в рамках Киевского форума безопасности.

Слабость Путина в том, что он утверждает, что украинской нации не существует, кроме как в мифологии отдельных западноукраинских националистов. Украинцы имеют возможность оспорить это и внедрить лучшее правительство, — уверен...