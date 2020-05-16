Политика

В ЮНЕСКО не стали комментировать санкции Украины против Эрмитажа и МГУ

15:45, 16 мая 2020

ЮНЕСКО не может прокомментировать введение Украиной санкций против российских учреждений науки и культуры. 

К сожалению, я не могу ответить на ваш запрос. Прошу вас принять к сведению необходимость Организаций ООН в соблюдении сдержанности и беспристрастности в отношении своих стран-членов, — сообщили РИА Новости в пресс-службе организации.

15 мая президент Украины Владимир Зеленский ввёл санкции сроком на три года в отношении учреждений культуры и науки России. В cписок попали петербургский Эрмитаж, МГУ, музей изобразительных искусств им. А.C. Пушкина, «Руcское географическое общество», инcтитуты археологии, истории материальной культуры и воcтоковедения РАН, писал NEWS.ru.

Полный список опубликован в указе, размещённом на сайте президента Украины.

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