В Японии заявили о ведении Россией войны по-новому

Аннексировав Крым, Россия показала новый метод ведения войны. Такое мнение выразил министр обороны Японии Нобуо Киси, его цитирует издание CSIS/Nikkei. В частности, по словам министра, речь идёт об информационных атаках.

Любое вторжение может произойти, и никто этого даже не заметит, а война может вестись без использования вооружённых сил, — сказал политик.

Он подчеркнул, что Москва начала производить информационные атаки ещё до того, как ввела на полуостров войска в 2014 году. Нобуо Киси также призвал к ускорению внедрения новых технологий в киберпространстве и космосе для того, чтобы противодействовать ряду стран, в том числе, КНР и Северной Корее.

Ранее в кибератаках на Соединённые Штаты и их союзников Россию обвинил глава Пентагона Ллойд Остин. Он также призвал власти РФ остановить войну в Донбассе и прекратить дестабилизировать ситуацию в Чёрном море и вдоль украинских границ. Министр обороны отметил, что с 2014 года власти США выделили более $2,5 млрд Вооружённым силам Украины для обеспечения территориальной целостности и защиты её территориальных вод.