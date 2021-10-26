В Японии сочли действия кораблей России и КНР демонстрацией

Проход кораблей Военно-морского флота России и Военно-морских сил КНР через проливы Цугару и Осуми являются демонстрацией для Японии. Такое мнение выразил глава министр обороны страны Нобуо Киси, выступая на пресс-конференции в Токио, передаёт ТАСС. Корабли РФ и Китая находились в Тихом океане в рамках совместных учений. Проливы, по которым они прошли, имеют статус международных, там разрешено прохождение военных кораблей.

Столь крупномасштабное и длительное действие было предпринято впервые, это беспрецедентно. Полагаю, что оно было задумано как демонстрация в адрес нашей страны, — сказал глава минобороны.

Власти Японии следили за действием судов КНР и России в Тихом океане. По данным японских военных, пять кораблей Военно-морского флота России и столько же судов Военно-морских сил Китая прошли по Сангарскому проливу (Цугару) между японскими островами Хоккайдо и Хонсю. После этого они обогнули Японию с южной стороны и прошли через пролив Осуми, расположенный между островом Кюсю и островами префектуры Кагосима на юго-западе страны. Позже корабли разделились. Суда ВМФ РФ направились во Владивосток через Цусимский пролив.

Движение судов осуществлялось в рамках совместных учений России и Китая «Морское взаимодействие — 2021», которые завершились 18 октября в Японском море. Руководство Японии выразило обеспокоенность проходом судов через проливы, жители страны были встревожены, посчитав, что их «окружают».