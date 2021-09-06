В Японии оценили предложение Путина по Курилам

Глава японского МИД Тосимицу Мотэги заявил, что особый налоговый режим на Курильских островах не должен нарушать законодательства Японии и России. Так он прокомментировал предложение российского лидера Владимира Путина, сообщает РИА Новости.

Президент Путин на Восточном экономическом форуме озвучил идею создания специального режима на островах. Правительство Японии придерживается позиции, что подобный режим и проведение совместной экономической деятельности не должны идти вразрез с законодательством обоих государств, — отметил министр.

Он также добавил, что президент РФ опять упомянул абсурдность ситуации, при которой между странами-соседями всё ещё нет мирного договора.

Основываясь на обозначенной позиции, мы бы хотели продолжить вести конструктивный диалог с Россией, чтобы создать подходящие условия для подписания мирного договора, — подчеркнул Мотэги.

Ранее стало известно, что Владимир Путин выработал идеальную стратегию в споре с Японией за Курильские острова. Так считают китайские аналитики. Частью этой стратегии должно стать повышение инвестиционной привлекательности Курильских островов. По мнению аналитиков, эти экономические меры привлекут множество инвесторов, и затруднят враждебные планы Японии.