«В Ялте песка нет»: Зеленскому напомнили про особенность пляжей в Крыму

Руководитель комитета парламента Крыма по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк счёл смешным желание главы Украины Владимира Зеленского оставить на пляже в Ялте надпись о том, что полуостров принадлежит Незалежной.

Руководитель комитета парламента Крыма по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк счёл смешным желание главы Украины Владимира Зеленского оставить на пляже в Ялте надпись о том, что полуостров принадлежит Незалежной....