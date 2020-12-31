Главе Украины Владимиру Зеленскому не на чем писать свои лозунги в Ялте, так как там все пляжи не песочные, а галечные, заявил депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек. Лидер Незалежной в своём новогоднем обращении отметил, что хочет оставить послание на побережье Крыма о том, что региона принадлежит его стране. И сделать это не в Сети, а именно «на песке на пляже в Ялте».
Он также призвал Донбасс и Крым (живут по московскому времени) перевести часы на час назад и быть вместе с соседнем государством.
В Ялте песка нет — не на чем украинскому президенту будет лозунги писать. Вот она — очередная ложь. Уже никто в мире не верит, что у России можно забрать Крым, и только президент Зеленский, видимо, считает себя умнее всей планеты, даже песок в Ялте нашёл, которого там отродясь не было, ведь на Южном берегу Крыма все пляжи — галечные, — цитирует Бальбека РИА Новости.