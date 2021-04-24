В Турции раскритиковали заявление Байдена о геноциде армян

Ранее Джо Байден признал, что события начала XX века в Османской империи были «геноцидом армян». Об этом говорится в его письменном заявлении.
Как писал NEWS.ru, намерение Байдена признать события 1915 года в Османской империи геноцидом может всерьёз подорвать и без того непростые отношения между Турцией и США. Соответствующие сигналы исходили от турецких официальных лиц, разочарованных появившейся в американской прессе новостью, что глава Белого дома может выступить с речью, где прозвучит близкое к официальной позиции Армении определение.
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