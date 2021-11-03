В Турции объяснили, к чему может привести конкуренция с Россией в Сирии

Конкуренция Турции и России на территории Сирии может привести к тому, что Анкара откажется закупать российское оружие. При этом Москва от прекращения поставок пострадает гораздо больше, заверил профессор Салих Йылмаз, преподаватель Университета Йылдырым Беязит в Анкаре в беседе с Lenta.ru.

Иными словам, решающую роль играет не Россия, а Турция, которая может приобретать больше оружия. И, напротив, по мере усиления конкуренции между Россией и Турцией, Турция может отказаться от закупок оружия у России, — пояснил Йылмаз.

Ранее стало известно, что Турция и её союзники начали подготовку кампании против курдско-арабского альянса, в котором ведущую роль играют леворадикальные формирования «Отряды народной самообороны» (ОНС), связанные с Автономной администрацией северо-востока Сирии (ААВС) во главе с партией «Демократический союз» — сирийским филиалом турецкой Рабочей партии Курдистана (РПК), которая объявлена в Турции террористической организацией. Это связано с продолжающимися атаками на турецких военных, действующих в Сирии, со стороны курдских формирований.

В ноябре 2015 года турецкий истребитель F-16 сбил в Сирии российский бомбардировщик Су-24. В связи с этим президент России Владимир Путин заявил, что власти Турции не отделаются помидорами и ограничениями для строительных компаний за сбитый самолёт и убитых лётчиков и ещё «пожалеют о содеянном». Он подчеркнул, что Россия «не собирается и не будет бряцать оружием». Тогда РФ с 1 января 2016 года ввела запрет на ввоз из Турции ряд продуктов. В их число вошли части тушек и субпродукты кур и индеек, свежие и охлаждённые томаты, репчатый лук и лук-шалот, цветная капуста и капуста брокколи, огурцы и корнишоны, свежие и сушёные апельсины и мандарины, виноград, яблоки, груши, абрикосы, персики и нектарины, сливы и тёрн, земляника и клубника.