https://static.news.ru/photo/01926eb6-317a-11ea-bba4-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин и и Реджеп Тайип Эрдоган Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын рассказал, что одной из главных тем переговоров Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина станет напряжённость в отношениях между США и Ираном после убийства генерала Касема Сулеймани.

С первых часов после убийства Сулеймани наш президент поводит очень плотную дипломатическую работу. Эта тема будет одной из главных в ходе переговоров с Путиным, который посетит нашу страну. С печалью видим, что отношения между США и Ираном постепенно обостряются, — цитирует Калына РИА Новости.

Сулеймани погиб в результате ракетного обстрела аэропорта Багдада. Позже свою причастность к ракетной атаке подтвердили США. Официальный Тегеран в свою очередь назвал атаку «актом международного терроризма» и пообещал отомстить Штатам. Секретарь Высшего совета национальной безопасности государства Али Шамхани сообщил, что Иран разработал 13 вариантов мести Соединённым Штатам Америки за убийство Сулеймани.

Как ранее писал NEWS.ru, Владимир Путин 8 января посетит Стамбул, где примет участие в церемонии ввода в эксплуатацию газопровода «Турецкий поток». Также российский лидер встретится с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, чтобы обсудить ситуацию в Ливии и Сирии.