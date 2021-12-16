В Турции назвали главных противников примирения Еревана и Анкары

Армянские диаспоры в различных зарубежных странах, например Франции или США, будут всячески препятствовать примирению Армении и Турции, заявил профессор турецкого университета Малтепе (Стамбул) Хасан Унал. По его мнению, недовольство диаспор является единственным фактором, который может препятствовать нормализации отношений между двумя странами, пишет Lenta.ru.

Они (армянские диаспоры. — NEWS.ru) будут делать всё возможное, чтобы повлиять на правительства стран, где они проживают, например Франции и Соединённых Штатов, чтобы сорвать этот процесс, — подчеркнул Унал.

По мнению политолога, представители таких диаспор «живут в ненависти» к Турции. Он уточнил, что они превратили страну в «индустрию, позволяющую им извлекать выгоду и прибыль».

На данный момент между Турцией и Арменией нет дипломатических отношений, а граница закрыта с 1993 года. Сложные отношения между странами объясняются рядом обстоятельств, в частности тем, что Анкара поддерживает позицию Баку по карабахской проблеме.

Ранее пресс-секретарь армянского МИД Ваан Унанян сообщил, что республика приветствует назначение Турцией спецпредставителя для урегулирования отношений с Ереваном. По его словам, Армения готова к налаживанию связей с Анкарой без предварительных условий и также назначит своего спецпредставителя.