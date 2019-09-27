Фото: georgian-airways.com

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова разместила на своей странице в Facebook фотографию, на которой запечатлела скопление людей, ожидающих своей очереди пообщаться с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым после его выступления на Генассамблее ООН.

Захарова отметила, что сложившаяся ситуация противоречит мнению об изоляции России. Зал, в котором Лавров дал позднее пресс-конференцию, тоже был заполнен. Как писал News.ru ранее, министр иностранных дел России Сергей Лавров...