В Грузии положительно отнеслись к высказыванию главы российского МИДа Сергея Лаврова о снятии запрета на прямое авиасообщение между странами. Заявление дипломата приветствовала грузинская авиакомпания Georgian Airwaws.
Мы считаем, что полёты между двумя странами должны быть восстановлены согласно международному соглашению, с учётом всех его статей, чтобы правительство России больше не приостанавливало регулярное сообщение между двумя странами в одностороннем порядке и безосновательно, — говорится в заявлении генерального директора перевозчика Романа Бокерии.
Он отметил, что Грузия должна в обязательном порядке выставить свои условия для возобновления регулярного авиасообщения, передаёт
Ранее, как писал News.ru, Сергей Лавров заявил, что не против возобновления авиасообщения с Грузией. Для этого лишь нужно, чтобы Тбилиси занял конструктивную позицию в отношении Москвы. Также глава МИДа отметил, что Россия никогда не искала «искусственных поводов» для ссоры с Грузией.