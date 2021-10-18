В «Талибане» оценили риски нападения террористов на соседей Афганистана

«Талибан» (запрещённая в РФ организация) не допустит нападения террористов на другие страны с территории Афганистана. Об этом заявил официальный представитель движения Забиулла Муджахид в комментарии для Lenta.ru.

Исламский Эмират Афганистан (самоназвание государства талибов. — NEWS.ru) не позволит ни группировкам, ни отдельным лицам использовать афганскую территорию против любой другой страны. Мы серьёзно относимся к этому — любая активность в данном направлении будет пресекаться, — заверил Муджахид.

При этом он предпочёл умолчать о каких-либо конкретных шагах правительства талибов по предотвращению возможных терактов со стороны группировок Афганистана. Также он не ответил на вопрос о том, возможен ли в стране официальный запрет террористической банды «Аль-Каида» (запрещена в РФ).

Ранее NEWS.ru выяснил, каким образом террористическим группировкам внутри Афганистана удаётся найти компромисс при идеологических разногласиях и как запрещённый в РФ «Талибан» ответит на теракт запрещённой в РФ «Аль-Каиды».