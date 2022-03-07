В США заявили об ответных шагах за несоблюдение Китаем санкций против РФ

Представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что несоблюдение Китаем антироссийских санкций может повлечь ответные шаги со стороны США. На данном этапе, отметила представитель администрации США, Пекин соблюдает санкционный режим. Заявление Псаки приводит РИА Новости.

Если они не будут соблюдать санкции, у нас будут, вы знаете, основания, чтобы предпринять определённые шаги, — сказала представитель Белого дома на брифинге.

Постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь заявил, что Пекин призывает США, Евросоюз и НАТО к равному диалогу с Москвой. Запад должен учитывать обеспокоенности России в сфере безопасности, отметил он на заседании Совбеза ООН.

Ранее министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что Китай сообщил о готовности обеспечить эффективность проведения переговоров между Россией и Украиной. Министр также подчеркнул, что китайская сторона может стать посредником между двумя государствами.