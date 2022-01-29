В США заявили, что могут ввести часть санкций против России «авансом»

Сенат Соединённых Штатов очень близок к завершению работы над проектом санкций против России, которые будут незамедлительно введены в случае вторжения РФ на Украину, заявил в эфире американского телеканала CNN глава комитета по иностранным делам сената США Роберт Менендес (демократ от штата Нью-Джерси). Он подчеркнул, что некоторые антироссийские рестрикции могут быть введены превентивно.

Мы находимся на финишной прямой, и, надеюсь, что эта работа увенчается успехом. У обеих партий есть невероятно крепкая решимость сделать так, чтобы в случае возможного вторжения РФ на Украину для неё наступили жёсткие последствия, — заявил Менендес.

Он отметил, что санкции затронут крупнейшие российские банки, в результате чего экономика РФ сильно пострадает. Также, по его словам, рестрикции коснутся российского энергетического сектора и суверенного долга.

Менендес подчеркнул, что часть санкций может быть введена до предполагаемого введения российских войск на Украину.

Некоторые санкции могут быть применены авансом, — добавил демократ.

Ранее стало известно, что группа из 25 сенаторов от Демократической партии США во главе с председателем комитета по международным отношениям Робертом Менендесом представили законопроект о новых санкциях в отношении России. Ограничения могут затронуть государственный долг РФ, банковский сектор и некоторых чиновников.

Среди физических лиц под рестрикции могут попасть президент Владимир Путин, премьер-министр Михаил Мишустин, Сергей Лавров, а также глава Минобороны Сергей Шойгу.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что возможное введение новых антироссийских мер в Соединённых Штатах, включающих санкции против Путина, стало бы запредельной мерой, сравнимой с разрывом отношений. Он добавил, что Москва крайне негативно оценивает намерение американских сенаторов принять ограничительные меры, особенно на фоне продолжающихся переговоров между представителями двух стран.