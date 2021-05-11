В США назвали тему встречи Путина и Байдена

https://static.news.ru/photo/cdf1f7e8-b251-11eb-bdee-96000091f725_660.jpg Фото: Alexander Zemlianichenko/ТАСС

Одной из тем встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена станет стратегическая стабильность по ряду вопросов контроля над вооружениями и возникающих проблем безопасности. Об этом во вторник, 11 мая, в ходе конференции по разоружению заявил постоянный представитель Соединённых Штатов Роберт Вуд. Его слова обнародованы на сайте американской миссии в Женеве.

Провести личную встречу в третьей стране Джо Байден предложил Владимиру Путину 13 апреля в ходе телефонного разговора двух президентов. Американский лидер отмечал, что хочет встретиться с российским коллегой в июне.

Президент Байден и президент Путин договорились изучить возможность обсуждений по стратегической стабильности по ряду вопросов контроля над вооружениями и возникающих проблем безопасности. Мы готовимся к этим обсуждениям, — заявил Вуд на планерном заседании конференции.

Ранее представители официального Вашингтона также называли предполагаемые темы, которые будут подниматься в разговоре двух лидеров при встрече. Так, например, советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан говорил, что, в частности, политики обсудят проблему целостности Украины. При этом он подчёркивал, что Белый дом стремится к стабильным отношениям с Москвой и не желает дальнейшей эскалации. В свою очередь госсекретарь США Энтони Блинкен отмечал, что Путин и Байден смогут обсудить стабилизацию отношений между государствами.

Прежде стало известно, что Кремль продолжает анализ ситуации относительно решения о проведении саммита президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.