В США раскритиковали позицию Германии по санкциям против России

В США обеспокоены нерешительностью Германии касательно поддержки введения санкций в отношении России и признания страны агрессором, заявил бывший командующий войсками США в Европе генерал Бен Ходжес в ходе слушаний Хельсинкской комиссии, передаёт РИА Новости. Он подчеркнул, что власти США и НАТО переходят от пассивного к активному сдерживанию РФ.

Все взгляды устремлены на Германию потому, что она ключевой игрок в регионе. Мы очень обеспокоены нерешительностью Берлина и призываем публично признать Россию агрессором и <...> поддержать возможные санкции против неё, — сказал Ходжес.

По его словам, администрация Белого дома и НАТО переходят от пассивного к активному сдерживанию, и это подтверждается заявлениями о скорой переброске войск в Европу.

Ранее официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт заявил, что ФРГ введёт санкции против России только в случае нарушения территориальной целостности Украины. По его словам, вопрос о превентивных санкциях против РФ на повестке дня не стоит.

В свою очередь, в США уже близки к согласованию законопроекта о превентивных санкциях против России, сообщила сенатор Джин Шахин. Она добавила, что международный комитет сената также работает над проектом «матери всех санкций», который включает ограничительные меры против основных секторов российской экономики, государственного долга и руководства страны.